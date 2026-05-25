الشؤون الإسلامية تُطلق البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى الاتحاد السعودي يوضح أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر الهلال الأحمر يفعّل خطته التشغيلية ليوم التروية الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثّفة السعودية تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على القطار في باكستان الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٩ مساءً
المواطن- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبيين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

