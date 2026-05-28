ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج  العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار  الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره  الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة  الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات  رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت  بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار  الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج  القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم  حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة

البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة

الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة

تكفّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1447هـ، البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على توفير كل ما يعينهم على أداء مناسكهم، ويجسد نهج المملكة الراسخ في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحجاج والمعتمرين.

أوضح ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدًا أن تكفّل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لضيوف البرنامج يأتي امتدادًا لعطائه السخي واهتمامه الدائم بأحوال المسلمين المستضافين في البرنامج من مختلف دول العالم.

وقال :” إن هذه اللفتة الكريمة هي امتداد لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حرص وعناية بضيوف البرنامج، وتسخير جميع الإمكانات والخدمات لتمكينهم من أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية تسودها الراحة والطمأنينة”.

وسأل الوزير المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهما لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على دعمهما المتواصل لضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجاج ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين مقبولين”.

