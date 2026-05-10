الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران | أمير الرياض يدشّن منصّة "صوت التعليمية الرقمية" لخدمة الأشخاص ذوي متلازمة داون | هيئة بريطانية: إخماد حريق بسفينة شحن قبالة سواحل الدوحة | جبل الرحمة.. معلم ارتبط بأعظم مشاهد الحج | أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا | هيئة الطرق: 6 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق في أبريل الماضي | باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني | الدفاع الكويتية: رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي | حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مايو | الدرعية تشهد مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية

في مختلف المراتب القضائية

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن اعتزازه وشكره بصدور الأمر الملكي، مؤكّدًا أن ذلك يأتي في إطار الدعم العالي للنيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

وعد الدكتور اليوسف هذه الثقة الملكية للأعضاء مسؤوليةً وطنيةً ومهنيةً تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءةٍ واقتدار، وفق ما ترسمه الأنظمة والمبادئ القضائية، بجودة أداء تحفظ جناب العدالة الجنائية، وترتقي بمستوى الخدمات النيابية.

