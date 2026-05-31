Icon

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان Icon رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة Icon رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري Icon إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ Icon الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة Icon ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى Icon الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج Icon جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج Icon الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٤ مساءً
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية (327) عضوًا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم وعنايةٍ متواصلة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مرفق النيابة العامة، وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية.

وأكد أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعًا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، ويعزز حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مقتضيات العدالة استنادًا إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
أخبار رئيسية

الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ...

السعودية
قيادة البحرين تهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ
السعودية

قيادة البحرين تهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
السعودية

القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار...

السعودية
سلطان عُمان يهنّئ الملك سلمان ووليّ العهد بنجاح موسم حجّ هذا العام 1447هـ
السعودية

سلطان عُمان يهنّئ الملك سلمان ووليّ العهد...

السعودية
أمير الكويت يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ
السعودية

أمير الكويت يهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
آخر الاخبار

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا...

آخر الاخبار
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب...

أخبار رئيسية