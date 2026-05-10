Icon

شمس المغيب تُعانق رمال النفود ونباتاته جنوب رفحاء Icon الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم Icon ترميز الأمتعة يختصر إجراءات وصول حجاج كوت ديفوار Icon الغذاء والدواء: إضافة الفلورايد للمياه المعبأة تخضع لاشتراطات معتمدة Icon هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض النشر والكتاب بالرباط Icon المياه الوطنية: 12 مشروعًا لدعم خطّة حج 1447هـ Icon OpenAI تضيف خصائص صوتية متطورة للتفاعل الفوري مع المستخدمين Icon #يهمك_تعرف | الحج والعمرة: التقديم على وظائف الوزارة عبر جدارات فقط Icon ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في حائل Icon ضبط مقيمين بتهمة الترويج لحملات حج وهمية وبحوزتهما أساور حج مزورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ مساءً
الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ46، وذلك بناءً على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وجاءت الموافقة الكريمة بإضافة قسمٍ للإناث في هذه المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، لتمثل خطوة تطويرية نوعية في تاريخ المسابقة منذ تأسيسها عام 1399هـ، بما يعزز شموليتها وامتداد رسالتها العالمية للبنين والبنات، كما تضمنت الموافقة إقامة الحفل الختامي للمسابقة بتاريخ 6 / 3 / 1448هـ بإذن الله تعالى.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم ويسهم في نشر علومه، مؤكدًا أن هذه الإضافة للمسابقة العالمية التي تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- تُعد دلالة واضحة على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من اهتمام بكتاب الله -عز وجل- وإيمانه العميق بالدور المحوري للمرأة، واستشعارًا منه بمكانتها بوصفها إحدى الركائز الأساسية في بناء المجتمعات، وحرصه على ربط الناشئة من البنين والبنات بالقرآن الكريم، وتشجيعهم على حفظه وتدبر معانيه.
وأشار إلى أن الوزارة باشرت فور صدور الموافقة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، واعتماد الترتيبات التنظيمية للدورة الحالية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والتنظيم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على ما توليه من دعم ورعاية لكل ما من شأنه خدمة كتاب الله تعالى تعليمًا وطباعةً ونشرًا وتشجيعًا لأبناء وبنات المسلمين على الإقبال عليه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده
السعودية

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم...

السعودية
تحت رعاية الملك سلمان.. إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبلة في جدة
أخبار رئيسية

تحت رعاية الملك سلمان.. إقامة نهائي كأس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا

السعودية
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة
أخبار رئيسية

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 107...

أخبار رئيسية
القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح
أخبار رئيسية

القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة...

أخبار رئيسية
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس
أخبار رئيسية

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. بدء...

أخبار رئيسية
القيادة تهنئ السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لكندا
السعودية

القيادة تهنئ السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها...

السعودية