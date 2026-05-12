المنتخب السعودي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا متصدرًا مجموعته

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تأهل المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عامًا 2026، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد (7) نقاط، عقب تعادله اليوم مع منتخب طاجيكستان بنتيجة (5 – 5)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشهدت الجولة ذاتها تعادل منتخب تايلاند مع ميانمار بنتيجة (2 – 2).

وفي المجموعة الثانية، فاز المنتخب الياباني على منتخب إندونيسيا بنتيجة (3 – 1)، فيما تغلب منتخب الصين على قطر بنتيجة (2 – 0).

وتُستكمل يوم غدٍ الأربعاء مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة.

