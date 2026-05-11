المنظومة الرقمية للحج.. خدمات ذكية تُثري تجربة الحاج في المدينة المنورة

انعكست المنظومة الرقمية التي تسخرها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، على تجربة الحاج في المدينة المنورة، عبر حزمة من التطبيقات والخدمات التقنية التي أسهمت في تسهيل التنقل، والوصول إلى الخدمات، وإدارة التصاريح، وتعزيز التواصل والإرشاد، ضمن منظومة متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة رحلة الحاج منذ وصوله وحتى مغادرته.

تطبيق نسك

ويبرز تطبيق “نسك” بوصفه المنصة الرقمية الأبرز المرتبطة برحلة الحاج، إذ يوفر خدمات متعددة تشمل استعراض بيانات الرحلة، والوصول إلى بطاقة “نسك” الرقمية، إضافة إلى تنظيم المواعيد والخدمات المرتبطة بالمناسك والزيارة والصلاة بالروضة الشريفة، بما يسهل على الحاج إدارة رحلته عبر واجهة موحدة ومتعددة اللغات.

وأسهم تطبيق “توكلنا” في دعم الحجاج داخل المدينة المنورة من خلال خدمات “بوابة المناسك”، واستعراض تصاريح الحج والزيارة، إلى جانب إتاحة رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الحاج وموقع سكنه، بما يسهل الوصول إلى المعلومات الأساسية وطلب المساعدة عند الحاجة.

وامتدت الخدمات الرقمية لتشمل أدوات مساندة داخل التطبيقات الرسمية، مثل خدمات الطقس، وتحديد اتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة، وخدمات الطوارئ، بما يعزز شعور الحاج بالأمان والطمأنينة أثناء تنقله وزيارته للمسجد النبوي والمواقع المرتبطة برحلته الإيمانية.

تطبيق أسعفني

وفي الجانب الصحي، أسهم تطبيق “أسعفني” التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، في تعزيز سرعة الوصول إلى الخدمات الإسعافية للحجاج، عبر إتاحة طلب البلاغات الإسعافية إلكترونيًا، وتحديد موقع المستفيد بدقة، إلى جانب متابعة حالة الطلب، بما يدعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل المدينة المنورة والمناطق المحيطة بها.

كما أتاحت بطاقة “نسك” الرقمية للحجاج إمكانية استعراض بياناتهم وتصاريحهم بصورة إلكترونية عبر التطبيقات الرسمية، بما يسهم في تسريع إجراءات التحقق والتنظيم، في خطوة تعكس مستوى التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتعكس هذه الخدمات الرقمية حجم التطور التقني الذي تشهده منظومة الحج، ودورها في تحسين تجربة الحاج، من خلال توفير حلول ذكية تسهم في تسهيل الحركة، والوصول السريع إلى المعلومات والخدمات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.