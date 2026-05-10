المهندس العوهلي يقف ميدانيًا على استعدادات البنية التحتية الرقمية لخدمة الحجاج أتربة مثارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثانية صباحًا قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج ترامب: رد إيران على المقترح الأميركي غير مقبول تمامًا الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف ضبط 7,206 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع 9 نصائح صحية لحج آمن وخالٍ من المخاطر إطلاق مبادرة صحة ثون 4 بشراكات تكاملية لتعزيز الابتكار في الخدمات الصحية خلال موسم الحج ترامب يهدد بضرب أي جهة تقترب من اليورانيوم الإيراني المدفون السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان
وقف معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، على جاهزية البنية التحتية الرقمية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين، وذلك خلال زيارته التفقدية لموسم حج 1447هـ، والتي تهدف إلى التأكد من جودة خدمات الاتصالات، واستكمال جميع الترتيبات والاحتياطات لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وشملت الجولة التفقدية مراكز بيع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في صالات المطار المخصصة لاستقبال الحجاج، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن عند وصولهم وتلبية احتياجاتهم، كذلك محطة قطار الحرمين تفقد خلالها أبرز الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتوفر خدمات الاتصالات في مرافق المحطة.
وتأتي هذه الجولة ضمن استعدادات الهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، والتزامها بتقديم جميع خدمات الاتصالات والتقنية بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها التي يعد من أبرزها تحسين تجربة المستخدمين عبر خدمات تقنية متكاملة، إضافة إلى الوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر بنية تحتية متطورة.