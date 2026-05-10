الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
المهندس العوهلي يقف ميدانيًا على استعدادات البنية التحتية الرقمية لخدمة الحجاج
المواطن - واس



وقف معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، على جاهزية البنية التحتية الرقمية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين، وذلك خلال زيارته التفقدية لموسم حج 1447هـ، والتي تهدف إلى التأكد من جودة خدمات الاتصالات، واستكمال جميع الترتيبات والاحتياطات لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وشملت الجولة التفقدية مراكز بيع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في صالات المطار المخصصة لاستقبال الحجاج، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن عند وصولهم وتلبية احتياجاتهم، كذلك محطة قطار الحرمين تفقد خلالها أبرز الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتوفر خدمات الاتصالات في مرافق المحطة.

وتأتي هذه الجولة ضمن استعدادات الهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، والتزامها بتقديم جميع خدمات الاتصالات والتقنية بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها التي يعد من أبرزها تحسين تجربة المستخدمين عبر خدمات تقنية متكاملة، إضافة إلى الوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر بنية تحتية متطورة.

