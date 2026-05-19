المهندس خالد الفالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

صدر أمر سامٍ كريم بتسمية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المختص وفق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بما يقتضي أن يتولى معاليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

ورفع المهندس الفالح الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة, مؤكدًا أنه سيعمل مع قيادات القطاع المحاسبي على تطوير المهنة وتعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني لتكون إحدى روافد الاقتصاد وممكناته وداعمًا رئيسًا لتعزيز الثقة والشفافية في القطاع المالي وبيئة الأعمال.

وزار معاليه مقر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اطلع خلالها على عرض تعريفي حول الهيئة وأدوارها التنظيمية والمهنية ومسارات عملها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع جودة الأداء المهني وتعزيز موثوقية القوائم والتقارير المالية وتنمية الكفاءات الوطنية في القطاع.

كما التقى خلال الزيارة بقيادات الهيئة وجرى استعراض أبرز ما تحقق في القطاع المحاسبي السعودي خلال 10 سنوات من التحول مواكبة لرؤية المملكة 2030، إلى جانب المبادرات القائمة وإستراتيجية الهيئة 2026 – 2030، مؤكدًا أهمية البناء على المكتسبات المتحققة وتسريع مسارات التطوير المهني والتنظيمي وتعزيز دور الهيئة في رفع موثوقية التقارير المالية ودعم جودة الممارسة المهنية وتمكين الكفاءات الوطنية بما يرفع من مكانة المهنة وأثرها في الاقتصاد الوطني.