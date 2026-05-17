“الموارد البشرية” تطلق أعمال مبادرة “أنورت” لحج 1447هـ

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٩ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعمال مبادرة “أنورت” لموسم حج 1447هـ، في سياق منظومة خدماتها الهادفة إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، من خلال مبادرات تسهم في تقديم خدمات إنسانية وتنظيمية متكاملة تعزز مجالات العمل التطوعي والمجتمعي وتدعم جهود الاستقبال والتنظيم والإرشاد في مختلف المواقع المرتبطة بخدمة الحجاج خلال الموسم.

وترتكز المبادرة على تقديم خدمات الاستقبال والتنظيم في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية ومحطات القطار، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والتنقل، إلى جانب توفير الدعم الميداني لضيوف الرحمن، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، عبر خدمات مهيأة وكوادر مدرّبة تضمن راحتهم وسلامتهم أثناء أداء المناسك بما يعكس تعزيز قيم التكافل والتطوع والعمل الإنساني التي تميز المجتمع السعودي.

وتوسعت “أنورت” هذا العام في نطاق أثرها المجتمعي من خلال إدراج برامج تثقيفية وتوعوية عبر مراكز الإرشاد الأسري، تُعنى بتعزيز الوعي الاجتماعي وترسيخ مفاهيم التماسك الأسري، إلى جانب تقديم الإرشاد والدعم لضيوف الرحمن، بما يعكس تكامل الأدوار الاجتماعية للوزارة خلال موسم الحج، وتُسهم الجمعيات الشبابية بدور فاعل ضمن أعمال المبادرة، بمشاركة فئة الشباب في مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تخدم ضيوف الرحمن.

وفي جانب العمل التطوعي، تشمل المبادرة تنفيذ (10) أنشطة وبرامج في مواقع حيوية، بمشاركة أكثر من (1,500) متطوع ومتطوعة، يقدمون خدمات الدعم الميداني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى محطة قطار مكة ومطار الملك عبدالعزيز (صالة الحجاج)، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعزز كفاءة الأداء خلال الموسم، وتعمل مراكز التنمية الاجتماعية على تقديم برامج ثقافية واجتماعية لبناء جسور التواصل الثقافي بين ضيوف الرحمن والمجتمع المحلي، عبر مبادرات تُعزز القيم الإنسانية، وتُبرز الصورة الحضارية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي إطار تعزيز البعد التوعوي، تتضمن المبادرة مسارًا يُعنى بمكافحة التسول، ويركّز على نشر الوعي بمخاطره الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والتعريف بالعقوبات النظامية المرتبطة به، إلى جانب توجيه ضيوف الرحمن نحو آليات الإبلاغ الرسمية ومنصات التبرع المعتمدة، بما يسهم في تنظيم سلوك العطاء والحفاظ على بيئة آمنة ومنظمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وتندرج مبادرة “أنورت” ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، والإرشاد الأسري خلال موسم الحج، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

