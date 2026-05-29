الموارد البشرية تقدم خدماتها لأكثر من 160 ألف مستفيد من كبار السن بالحج

عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدماتها المجتمعية والتنموية خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، عبر تنفيذ عدد من المبادرات النوعية الهادفة إلى دعم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وشهدت مبادرة “أنورت” مشاركة أكثر من (3000) متطوع ومتطوعة، بإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت (40) ألف ساعة، أسهموا من خلالها في استقبال الحجاج وتنظيم الخدمات المقدمة لهم عبر مختلف المنافذ والمواقع الخدمية.

وقدمت المبادرة خدماتها لأكثر من (160) ألف مستفيد من كبار السن، إضافة إلى دعم نحو (1500) من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم أكثر من (2000) خدمة طبية فورية، وتنفيذ (250) جلسة إرشادية واستشارية.

وفي إطار تنظيم العمل التطوعي، أشرفت الوزارة على مشاركة أكثر من (4000) متطوع ومتطوعة ضمن منظومة عمل متكاملة، بإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت (70) ألف ساعة، جرى توزيعهم على عدد من مواقع الخدمة؛ بهدف دعم الجاهزية وتعزيز مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

كما أشرفت الوزارة على تشغيل (33) مركزاً لضيافة الأطفال في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، استقبلت نحو (400) طفل خلال الموسم، ضمن خدمات تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لأسر الحجاج أثناء أداء المناسك.

وعززت الوزارة خدماتها الرقمية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق “مواءمة”، الذي يتيح عددًا من الخدمات المساندة، من بينها الترجمة بلغة الإشارة، وخدمات المساعد البصري، والتعرف على المواقع المهيأة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجهات الحكومية؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.