“الموارد البشرية” تنفّذ مبادرة “أنوَرت” لاستقبال الحجاج لحظة وصولهم للمدينة المنورة

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ينفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة مبادرة “أنورت” ضمن المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن من لحظة وصولهم إلى المدينة المنورة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم في ختام رحلتهم الإيمانية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وتشمل المبادرة التي ينفذها مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة بمشاركة عدد من المتطوعين، الترحيب بالحجاج واستقبالهم بحفاوة في منافذ الوصول الجوي والبري، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، ومحطة حجاج البر بطريق السلام، ومحطة استقبال حجاج البر بطريق الهجرة، وميقات ذي الحليفة، متضمنة تنظيم حركة الحشود وضمان انسيابية توافد الحجاج وحصولهم على الخدمات في نقاط الخدمة، وإرشاد التائهين ومساعدتهم وتوجيههم، وخدمة كبار السن ومساعدتهم في أداء مناسكهم، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم.

