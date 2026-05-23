الموارد البشرية: ضيافة الأطفال في حج 1447هـ تعزّز الطمأنينة وتدعم استقرار تجربة الحاج

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مشهد يتكامل فيه البعد الإنساني مع التنظيم المؤسسي، دورها في الإشراف على مراكز ضيافة الأطفال خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة خدماتها الاجتماعية التي تراعي احتياجات الأسرة وتدعم استقرارها في واحدة من أكثر الفترات ازدحامًا وتنظيمًا.

وتتولى الوزارة الإشراف المباشر على المراكز المشاركة في استضافة أطفال الحجاج والمعتمرين والمكلفين بالعمل خلال الموسم، في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة تتيح لذويهم أداء المناسك أو مهامهم بكل يسر واطمئنان.

ويأتي هذا الدور امتدادًا لنهج متكامل يُعنى بجودة الحياة خلال موسم الحج، حيث تمكّن الوزارة هذا العام أكثر من (34) مركزًا لضيافة الأطفال في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع متابعة مستمرة لأعمالها، لضمان جاهزيتها التشغيلية وتطبيقها لمعايير السلامة والرعاية، بما يحقق أعلى مستويات العناية بالأطفال، وبطاقة استيعابية تصل إلى (900) طفل، وتوفر هذه المراكز بيئات مهيأة تراعي الجوانب التربوية والترفيهية والتنظيمية، بما يسهم في إيجاد تجربة إيجابية للأطفال خلال فترة إقامتهم، ويعزز شعور أسرهم بالراحة والثقة أثناء انشغالهم بأداء المناسك أو مهامهم الميدانية المرتبطة بخدمة الحجاج.

وتبرز مراكز ضيافة الأطفال كأحد الحلول الاجتماعية الداعمة خلال موسم الحج، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتمكينها من التفرغ لأداء الشعائر، في ظل منظومة خدمات متكاملة تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وتعكس حرص الوزارة على مراعاة مختلف الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالحج.

ويعكس هذا التوجه مستوى التكامل بين الجهات المعنية، في تقديم خدمات نوعية تراعي تفاصيل تجربة الحاج وأسرته، وتسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.