المياه الوطنية تؤكد جاهزية خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ

أكدت شركة المياه الوطنية جاهزية خطتها التشغيلية لخدمات المياه والصرف الصحي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام (1447هـ)، مشيرةً إلى أن أعمالها متواصلة منذ انتهاء موسم حج العام الماضي، لمواكبة الأعمال والمشاريع التطويرية وتنفيذها وفق خطط إستراتيجية، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات والموارد لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الشركة أن خطتها التشغيلية لموسم الحج ينفذها أكثر من (2400) عنصر بشري من الكوادر الوطنية المدربة، مبينةً أن الخطة ركزت على توفير خزن تشغيلي وإستراتيجي يصل إلى (3.5) ملايين متر مكعب من المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنفيذ عمليات ضخ مستمرة على مدار الساعة إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بمتوسط كميات تتجاوز (760) ألف متر مكعب يوميًا، تُوزع عبر شبكات تتجاوز أطوالها (5700) كيلومتر طولي، فيما يصل معدل الضخ إلى نحو مليون متر مكعب يوميًا خلال يومي عرفة وعيد الأضحى.

وأفادت أن الخطة تضمنت تعزيز الخدمات البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال رفع جاهزية شبكات الصرف الصحي التي تتجاوز أطوالها (4000) كيلومتر طولي، وتهيئة محطات المعالجة البيئية لمعالجة أكثر من (750) ألف متر مكعب من المياه يوميًا عبر محطتي حدا وعرنة.

وبيّنت الشركة أنها بدأت منذ وقت مبكر تنفيذ الأعمال التطويرية لمشاريع خدمات المياه والصرف الصحي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع تسريع وتيرة الإنجاز لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج (1447هـ)، حيث تمكنت من تنفيذ (12) مشروعًا رأسماليًا وتشغيليًا، بهدف تطوير وتحسين البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم إمدادات توزيع المياه، وزيادة سعات خطوط توزيع المياه والصرف الصحي، وتحسين كفاءة الشبكات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشارت إلى أنها سخّرت جميع إمكاناتها التقنية المتطورة لإدارة العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، من خلال مراكز المراقبة والتحكم التي تتابع ضغوط المياه في الشبكات ومنسوب المياه في الخزانات، بما يضمن كفاءة العمليات التشغيلية واستمرارية الخدمات خلال الموسم.

وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر على تحقيق جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، عبر المختبرات المتنقلة والمركزية المزوّدة بأحدث الأجهزة، للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات والمعايير المعتمدة، مبينة أنه سيتم إجراء أكثر من (4000) فحص مخبري يوميًا خلال الموسم، بما يضمن جودة المياه المقدمة للحجاج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.