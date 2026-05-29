Icon

بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران Icon المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج Icon “الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية Icon المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة Icon ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30 Icon #يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو Icon بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها Icon الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية Icon زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا Icon “هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال خطتها التشغيلية لموسم الحج 1447هـ، وتوزيع أكثر من (45) مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداء من 1 ذي القعدة وحتى نهاية الموسم.
وأشارت الشركة إلى أن عمليات توزيع المياه جرت بانسيابية عالية عبر شبكاتها المائية البالغ أطوالها أكثر من (5700) كلم طولي، ويقابلها أكثر من (4000) كلم طولي لشبكات الصرف الصحي.
وبيّنت أن ضخ المياه مستمر على مدى الساعة في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة، مشيرةً إلى أن كميات المياه المعالجة تجاوزت (31) مليون متر مكعب، إضافة إلى إجراء أكثر من (100) ألف فحص مخبري خلال الموسم.
ونوهت شركة المياه إلى أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تمكنت من توفير الكميات المناسبة من المياه خلال الموسم، لافتة الانتباه إلى أنها بدأت من الآن في التجهيز لموسم حج العام القادم 1448هـ، لضمان استمرارية توفير سبل الراحة، وتحقيق الخدمات المميزة لضيوف الرحمن وفق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد