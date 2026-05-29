المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج

أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال خطتها التشغيلية لموسم الحج 1447هـ، وتوزيع أكثر من (45) مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداء من 1 ذي القعدة وحتى نهاية الموسم.

وأشارت الشركة إلى أن عمليات توزيع المياه جرت بانسيابية عالية عبر شبكاتها المائية البالغ أطوالها أكثر من (5700) كلم طولي، ويقابلها أكثر من (4000) كلم طولي لشبكات الصرف الصحي.

وبيّنت أن ضخ المياه مستمر على مدى الساعة في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة، مشيرةً إلى أن كميات المياه المعالجة تجاوزت (31) مليون متر مكعب، إضافة إلى إجراء أكثر من (100) ألف فحص مخبري خلال الموسم.

ونوهت شركة المياه إلى أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تمكنت من توفير الكميات المناسبة من المياه خلال الموسم، لافتة الانتباه إلى أنها بدأت من الآن في التجهيز لموسم حج العام القادم 1448هـ، لضمان استمرارية توفير سبل الراحة، وتحقيق الخدمات المميزة لضيوف الرحمن وفق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.