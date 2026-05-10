الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٤ مساءً
المياه الوطنية: 12 مشروعًا لدعم خطّة حج 1447هـ
المواطن - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال (12) مشروعًا رأسماليًا وتشغيليًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نفذتها بتكلفة مالية تجاوزت (821) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (24) ألف متر طولي، وذلك ضمن خططها التشغيلية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية لخدمة السكان والزوار وضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضحت الشركة أن المشاريع الرأسمالية تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي في مشعر منى؛ لزيادة سعة الشبكات الحالية ورفع قدرتها الاستيعابية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مائية لتعزيز عمليات التوزيع، ورفع الكفاءة التشغيلية بالمشاعر المقدسة وبعض أحياء مدينة مكة المكرمة، وتحسين آلية التحكم في الضغوط التشغيلية بشبكات المياه، علاوة على رفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية، وضمان استمرارية توزيع كميات المياه، وجودة الخدمات المقدمة خلال أوقات الذروة.
وبيّنت الشركة أنها نفذت حزمة من المشاريع التشغيلية تضمنت مشاريع للتوسع في أعداد أجهزة مراقبة الضغوط التشغيلية وقياسها، إضافة إلى عدادات قياس كميات المياه بالشبكات، ومشاريع تركيب وتطوير المحابس في شبكات المياه، وربطها بالأنظمة التقنية التي تُمكّن من المراقبة والتحكم عن بُعد، وذلك لتعزيز العمليات التشغيلية، ورفع كفاءة أداء الشبكات.
وأشارت إلى أن المشاريع المنفذة تعكس مدى استعداداتها لموسم حج 1447هـ، وحرصها على رفع الكفاءة التشغيلية، ودعم عمليات التوزيع وتحسين جودة الخدمات، وتفعيل الإجراءات الاستباقية؛ لضمان تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسخير كل الإمكانات والموارد ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

