وزارة الداخلية: عقوبات رادعة لكل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج الصحة للحجاج: استخدموا المظلة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس المياه توزّع أكثر من 22.4 مليون م3 خلال الموسم الأول للزيارة لحج 1447هـ بالمدينة المنورة مبادرة “طريق مكة” تنقل أكثر من 338 ألف حاج عبر 1227 رحلة جوية ضبط 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم دخول العاصمة المقدسة اعتماد 8 جوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بينبع الصناعية رئاسة الشؤون الدينية تُتيح “مقرأة الحرمين الإلكترونية” لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة عن بُعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 80 رخصة تعدينية جديدة نائب أمير نجران يطّلع على جاهزية مصليّات وجوامع المنطقة لأداء صلاة عيد الأضحى قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال خطتها التشغيلية للموسم الأول للزيارة لحج 1447هـ بالمدينة المنورة؛ وذلك بتوزيع أكثر من 22.4 مليون متر مكعب من المياه.
وأوضحت أن خطتها التشغيلية تضمنت الضخ المستمر على مدار الساعة للمسجد النبوي، والمواقع الدينية، فيما بلغ متوسط التوزيع اليومي أكثر من 623.6 ألف متر مكعب، وبلغ إجمالي فحوصات جودة المياه 31.1 ألف فحص مخبري، وذلك للتأكد من جودة المياه، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأشارت إلى أن الخطة التشغيلية شملت مشاركة 1203 موظفين من القوى البشرية الفنية والهندسية والإدارية، وفرق الصيانة المجهزة بالمعدات والآليات الحديثة لمباشرة جميع الأعمال الطارئة، مبينة أن منظومة التشغيل الذكي أسهمت في كفاءة واستقرار إمدادات المياه من خلال مراقبة تدفقات المياه وجودتها بشكل لحظي، وضمان استمراريتها بالجودة والفاعلية المطلوبة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي.
وأفادت الشركة أن الاستعدادات بالمدينة المنورة تضمنت تنفيذ حزمة من المشاريع المساندة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (137.45) مليون ريال، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتعزيز الخدمات المائية والبيئية، من خلال إمداد شبكات وخطوط نقل لتلبية احتياجات السكان ومواكبة الكثافة العددية لزوار المدينة المنورة والمواقع الحيوية لموسم الحج، وضمان استدامة الخدمة وفق أعلى المعايير.
وأكدت أن إنجاز خطتها التشغيلية لهذا الموسم جاء بتضافر جهود جميع الإدارات المعنية، والإعداد المسبق للخطط التشغيلية والإستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير جميع الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.