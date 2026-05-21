النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول

تقدم فريق النصر بهدف في شباك ضمك في شوط المباراة الأول سجله اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 33 من عمر المباراة، في ليلة الحسم وتتويج بطل دوري روشن.

النصر يتقدم بالهدف الأول

بصناعة جواو فيليكس 🎯

ساديو ماني يسجل هدف التقدم للنصر ⚽️ هكذا جاء الهدف الأول 🟡#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

وقبل المباراة، أعلن المدير الفني للنصر، جورجي جيسوس، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويتصدر النصر جدول ترتيب “دوري روشن” برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ما يعني أن انتصاره سيمنحه اللقب مباشرة دون النظر إلى نتيجة مواجهة الهلال أمام الفيحاء.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، إنيجو مارتينيز.

خط الوسط: أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان، ساديو ماني.