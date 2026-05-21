النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك

فاز فريق النصر على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” عن جدارة في ليلة الحسم.

تقدم فريق النصر بهدف في شباك ضمك في شوط المباراة الأول سجله اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 33 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر.

وفي الشوط الثاني واصل النصر الهجوم ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، سجله اللاعب كينغسلي كومان، وعزز تقدم النصر اللاعب النجم كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 80 عاد الدون كريستيانو رونالدو ليعزز تقدم النصر بالهدف الرابع في شباك ضمك.

وتمكن ضمك من إحراز هدفه الوحيد في شباك النصر في الدقيقة 57 أحرزه اللاعب سيلا، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بصناعة جواو فيليكس 🎯

وقبل المباراة، أعلن المدير الفني للنصر، جورجي جيسوس، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، إنيجو مارتينيز.

خط الوسط: أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان، ساديو ماني.