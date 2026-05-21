النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك

فاز فريق النصر على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” عن جدارة في ليلة الحسم.
تقدم فريق النصر بهدف في شباك ضمك في شوط المباراة الأول سجله اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 33 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر.
كريستيانو رونالدو يذرف دموع الفرح 🥹
وفي الشوط الثاني واصل النصر الهجوم ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، سجله اللاعب كينغسلي كومان، وعزز تقدم النصر اللاعب النجم كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث في الدقيقة 62.
وفي الدقيقة 80 عاد الدون كريستيانو رونالدو ليعزز تقدم النصر بالهدف الرابع في شباك ضمك.
هدف! ⚽️🔥
كريستيانو رونالدو يضيف الرابع للنصر، ويقرّب الحسم 🐐#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/5NtJZbYM8i
وتمكن ضمك من إحراز هدفه الوحيد في شباك النصر في الدقيقة 57 أحرزه اللاعب سيلا، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بصناعة جواو فيليكس 🎯
ساديو ماني يسجل هدف التقدم للنصر ⚽️
هكذا جاء الهدف الأول 🟡#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/3SAOq4R3lR
وقبل المباراة، أعلن المدير الفني للنصر، جورجي جيسوس، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
حراسة المرمى: بينتو ماثيوس
خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، إنيجو مارتينيز.
خط الوسط: أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان، ساديو ماني.
من زاوية أخرى 📹
هدف كريستيانو رونالدو الذي وسّع النتيجة لصالح النصر ⚽️#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/SkxU33RKm9
