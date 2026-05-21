Icon

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ Icon الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ Icon ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة Icon قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة Icon الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن Icon قوة الدفاع المدني بالحرم تواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن Icon دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على 4 مقيمين لنشرهم إعلانات حج وهمية Icon “سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة ضيوف الرحمن Icon النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك Icon العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
الرياضة
تصدر ترتيب دوري روشن بـ 86 نقطة

النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز فريق النصر على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” عن جدارة في ليلة الحسم.

تقدم فريق النصر بهدف في شباك ضمك في شوط المباراة الأول سجله اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 33 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر.

وفي الشوط الثاني واصل النصر الهجوم ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، سجله اللاعب كينغسلي كومان، وعزز تقدم النصر اللاعب النجم كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 80 عاد الدون كريستيانو رونالدو ليعزز تقدم النصر بالهدف الرابع في شباك ضمك.

وتمكن ضمك من إحراز هدفه الوحيد في شباك النصر في الدقيقة 57 أحرزه اللاعب سيلا، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

النصر يفوز على ضمك

وقبل المباراة، أعلن المدير الفني للنصر، جورجي جيسوس، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس
خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، إنيجو مارتينيز.
خط الوسط: أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان، ساديو ماني.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن
الرياضة

الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام...

الرياضة
رونالدو يقود النصر أمام جامبا أوساكا في أبطال آسيا
الرياضة

رونالدو يقود النصر أمام جامبا أوساكا في...

الرياضة
غامبا أوساكا الياباني يفوز على النصر ويتوج بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2
الرياضة

غامبا أوساكا الياباني يفوز على النصر ويتوج...

الرياضة
النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول
الرياضة

النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط...

الرياضة