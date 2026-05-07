النصر يفوز على الشباب برباعية ويعزز صدارة دوري روشن

فاز فريق النصر، على نظيره الشباب، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي انطلقت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب ستاد اس اتش جي أرينا، ضمن المنافسة المقدمة من الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

سجل أهداف النصر، جواو فيليكس في الدقيقتين 3، و10، بينما أحرز رونالدو هدف النصر الرابع في الدقيقة 75، وسجل جواو فيليكس الهدف الرابع للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع.

وأحرز أهداف الشباب اللاعب كاراسكو في الدقيقة 30، بينما أحرز اللاعب علي البليهي ثاني أهداف الشباب في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- أيمن يحيي- عبدالله الخيبري- عبدالرحمن غريب.

وفي الهجوم: ساديو ماني- جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز عزز النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، برصيد 82 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسية فريق الهلال، فيما يأتي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.