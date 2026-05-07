Icon

ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي Icon دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لنشره إعلانات حج وهمية Icon الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك Icon وظائف شاغرة بـ فروع طيران أديل Icon الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز Icon الزكاة والضريبة والجمارك تقدّم خدمات جمركية متكاملة ضمن مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة Icon مشاهد جمالية في عسير.. أمطار غزيرة وبروق وأجواء ضبابية Icon النصر يفوز على الشباب برباعية ويعزز صدارة دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

النصر يفوز على الشباب برباعية ويعزز صدارة دوري روشن

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ مساءً
النصر يفوز على الشباب برباعية ويعزز صدارة دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز فريق النصر، على نظيره الشباب، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي انطلقت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب ستاد اس اتش جي أرينا، ضمن المنافسة المقدمة من الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

سجل أهداف النصر، جواو فيليكس في الدقيقتين 3، و10، بينما أحرز رونالدو هدف النصر الرابع في الدقيقة 75، وسجل جواو فيليكس الهدف الرابع للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع.

وأحرز أهداف الشباب اللاعب كاراسكو في الدقيقة 30، بينما أحرز اللاعب علي البليهي ثاني أهداف الشباب في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- أيمن يحيي- عبدالله الخيبري- عبدالرحمن غريب.

وفي الهجوم: ساديو ماني- جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز عزز النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، برصيد 82 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسية فريق الهلال، فيما يأتي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة وتغريمه 165 ألف ريال
الرياضة

لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة...

الرياضة
بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن
الرياضة

بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في...

الرياضة
الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن
الرياضة

الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري...

الرياضة