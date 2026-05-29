النفط يسجّل أسعارًا متباينة عند التسوية

تباينت أسعار النفط ⁠عند التسوية، إذ تراجعت ⁠العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 58 سنتًا ما يعادل 0.6% لتغلق عند 93.71 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت عقود برنت ​تسليم أغسطس 72 سنتًا إلى 92.97 دولارًا.

وحققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب طفيفة عند التسوية مرتفعة 22 سنتًا ما يعادل 0.3% إلى 88.90 دولارًا للبرميل.