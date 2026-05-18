النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بمخاوف اضطراب الإمدادات بسبب الحرب والتوترات في مضيق هرمز، رغم تقارير عن تخفيف محتمل للعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني أثناء المفاوضات.
وأغلق خام برنت عند 112.10 دولارًا للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي 108.66 دولارات، وسط تحذيرات من تراجع المخزونات العالمية واستمرار هشاشة وقف إطلاق النار وتعثر جهود التهدئة.