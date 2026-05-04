النفط يقفز 6%

وسعت أسعار النفط مكاسبها إلى نحو 6% خلال جلسة اليوم الاثنين، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت 4 صواريخ كروز قادمة من إيران باتجاه الدولة، فيما قال “الجيش الأميركي” إن مدمرتين تابعتين لـ “البحرية الأميركية” ومزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج لكسر الحصار الإيراني وإن سفينتين أميركيتين عبرتا مضيق هرمز.

وقالت إيران في وقت سابق إنها منعت سفينة حربية أميركية من دخول الخليج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 6.5 دولار أو 6.01% إلى 114.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:38 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.64 دولار أو 4.55% إلى 106.58 دولار بعد وصوله إلى 107.46 دولار للبرميل في وقت سابق اليوم، وفقاً لوكالة “رويترز”.