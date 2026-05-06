النفط ينخفض لليوم الثاني

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات المتوقفة من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم مناطق الإنتاج في العالم، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.72 دولار، أو 1.57%، إلى 108.15 دولار للبرميل عند الساعة 04:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 4% في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 1.60 دولار، أو 1.56%، إلى 100.67 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9% في اليوم السابق.