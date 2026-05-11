الهدنة في الإنعاش.. ترامب يهاجم إيران ويتوعد بمواصلة الضغط

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تصريحاته تجاه إيران، معلناً أنه يدرس إعادة إطلاق “مشروع الحرية” في مضيق هرمز، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، في وقت وصف فيه وقف إطلاق النار مع طهران بأنه “في غرفة الإنعاش”.

وقال ترامب، خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، إن إيران ما تزال تسعى للحصول على سلاح نووي، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بحدوث ذلك.

ووصف الرئيس الأميركي الهدنة القائمة مع إيران بأنها “ضعيفة جداً”، معتبراً أن الاتفاق بات “على أجهزة التنفس الصناعي”، في إشارة إلى تصاعد التوتر عقب الرد الإيراني الأخير على المقترحات الأميركية الخاصة بإنهاء العمليات العسكرية.

وأضاف ترامب أن الرد الإيراني الجديد جاء مخيباً، قائلاً إنه أدرك حجم ضعف الهدنة بعد قراءة الرد الذي تسلمته الإدارة الأميركية من طهران.

وفي تصريحات سابقة لشبكة فوكس نيوز، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على إيران حتى التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن “استسلام إيران سيحدث بالتأكيد”، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى أن إيران لا تمتلك التكنولوجيا الكافية لاستخراج مخزونها النووي، موضحاً أن المفاوضين الإيرانيين أقروا، خلال المحادثات، بحاجتهم إلى الدعم الأميركي لاستخراج هذا المخزون.