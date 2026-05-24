الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها لتنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، من خلال منظومة إسعافية متكاملة تعمل على مدار الساعة، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة، وانتشار ميداني واسع يغطي المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها؛ بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.
وأوضحت أنها تعمل بالتكامل مع مختلف الجهات الصحية والخدمية والأمنية؛ لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير التشغيلية، مشيرًة إلى تسخير الإمكانات البشرية والتقنية لدعم جاهزية الفرق الميدانية خلال موسم الحج.
وأشارت إلى حشدت أكثر من (7700) كادر إسعافي، وجهزت أكثر من (500) نقطة إسعافية، إلى جانب مشاركة أكثر من (1000) متطوع ومتطوعة ضمن الفرق المساندة في المواقع الميدانية، وكذلك دعم العمليات بأسطول يضم أكثر من (3000) مركبة إسعافية ومساندة، إضافة إلى تخصيص (11) طائرة إسعافية تنطلق من مهابط إستراتيجية في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة؛ للإسهام في سرعة التدخل والنقل الإسعافي للحالات الطارئة.
ولفتت الانتباه إلى توظيف التطبيقات والأنظمة التقنية الحديثة في استقبال البلاغات وتصنيف الحالات وتوجيه الفرق الإسعافية، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية بوسائل تدخل مرنة؛ للتعامل مع الكثافات البشرية داخل المشاعر المقدسة.