الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447

تنفّذ هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، ضمن منظومة صحية وطنية متكاملة؛ بما يعزز جاهزية الخدمات الإسعافية، ويرفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف مواقع وجود الحجاج بالمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور تيمور جان، أن الخطة التشغيلية تبدأ منذ وصول ضيوف الرحمن إلى منافذ المملكة، وتمتد عبر منظومة انتشار ميداني تغطي مراحل رحلة الحاج كافة، من خلال (526) نقطة انطلاق إسعافية موزعة وفق متابعة آلية للكثافة والحركة في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وبيّن أن نقاط الانطلاق تشمل (70) نقطة إسعافية في نطاق العاصمة المقدسة، و(75) نقطة في نطاق الحرم المكي، و(178) نقطة في مشعر منى، إضافة إلى (203) نقاط إسعافية في عرفات ومزدلفة، بما يضمن سرعة الوصول للحالات وتعزيز كفاءة الاستجابة الميدانية.

وأشار إلى أن الهيئة دفعت بأسطول يضم أكثر من (900) آلية إسعافية متنوعة، تشمل (305) سيارات إسعاف مهيأة لتقديم الرعاية المتقدمة ونقل الحالات الحرجة، و(20) مركبة تدخل سريع «عبية» لدعم الوصول المبكر وبدء الإجراءات العلاجية، و (119) عربة قولف للتنقل داخل الممرات والمخيمات عالية الكثافة وتم تجهيز البعض، و(23) دراجة نارية للوصول السريع عبر المواقع المزدحمة، و(155) سكوترًا لدعم الحركة المرنة داخل نطاقات المشاعر، و(200) كرسي إسعافي كهربائي “رفيدة”، إضافة إلى (80) دراجة هوائية للرصد الميداني داخل المواقع الضيقة، و(7) طائرات إسعافية ضمن منظومة الإسناد الجوي للحالات الحرجة.

وأضاف “أن الخطة التشغيلية تتضمن كذلك جاهزية (9) آليات نوعية متقدمة مخصصة للتعامل مع الحوادث الكبرى والإصابات المتعددة، ضمن خطط استجابة معتمدة تهدف إلى رفع كفاءة التعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة”.

وأوضح أن الهيئة وظّفت داخل المسجد الحرام وسائل إسعافية تتناسب مع طبيعة الموقع والكثافة العالية، من أبرزها «رفيدة» كوسيلة إسعافية كهربائية تسهم في الوصول للحالات داخل المسارات المزدحمة وتقديم الرعاية الإسعافية بشكل مباشر.

وأكَّد أن تنفيذ الخطة يعتمد على أكثر من (2771) من الكوادر الإسعافية والمتطوعين الصحيين، بما يعكس حجم الجاهزية البشرية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، منهم (1771) من الكوادر الإسعافية والتشغيلية المتخصصة، إلى جانب (1000) متطوع صحي مؤهل، وتشمل الكوادر المتخصصة (42) طبيبًا في التحكم الطبي، و (1533) من مقدمي الخدمة الإسعافية، و(196) أخصائي ترحيل طبي، يعملون ضمن منظومة ميدانية موحدة لدعم سرعة الاستجابة وجودة الخدمة الإسعافية.

وأشار إلى مشاركة فرق القطاع الخاص ضمن الخطة التشغيلية، من خلال تشغيل (264) وحدة إسعافية بسيارات إسعاف، و(725) وحدة إسعافية راجلة؛ دعمًا لمنظومة الاستجابة الإسعافية في المشاعر المقدسة.

وبيّن أن الخدمات الإسعافية تُدار عبر مسار استجابة متكامل يبدأ من تلقي البلاغ، مرورًا بالتقييم والتوجيه الطبي، ثم مباشرة الحالة ميدانيًا واتخاذ القرار الطبي المناسب، سواء بالعلاج في الموقع أو النقل إلى المنشآت الصحية عبر المسارات التخصصية المعتمدة.

وأضاف أن الوحدات الإسعافية ترتبط بغرف القيادة والتحكم التي تتابع المؤشرات الميدانية بشكل مستمر، وتدعم توزيع الموارد ورفع الجاهزية؛ بما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التعامل مع مختلف الحالات خلال موسم الحج.