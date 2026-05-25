الهلال الأحمر يفعّل خطته التشغيلية ليوم التروية

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية الخاصة بيوم التروية، وذلك ضمن منظومة ميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية ورفع كفاءة الاستجابة في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، بما يضمن مواكبة كثافة حركة الحجاج وتوافدهم إلى مشعر منى.
وتتضمن الخطة انتشارًا إسعافيًا ميدانيًا واسعًا عبر أكثر من (500) نقطة إسعافية موزعة في العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، مدعومة بفرق راجلة وآليات إسعافية متطورة وتقنيات حديثة تضمن سرعة الوصول للحالات الطارئة والتعامل معها بفاعلية.
وأكدت الهيئة أن إدارة الموارد والتمركزات الميدانية تتم وفق متابعة لحظية لمؤشرات الحركة والكثافة، وبالتكامل التام مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة الاستجابة وتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.