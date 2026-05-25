Icon

الشؤون الإسلامية تُطلق البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى Icon الاتحاد السعودي يوضح أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر Icon الهلال الأحمر يفعّل خطته التشغيلية ليوم التروية Icon الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده Icon ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثّفة Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على القطار في باكستان Icon الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة Icon مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج Icon الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
ضمن منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن

الهلال الأحمر يفعّل خطته التشغيلية ليوم التروية

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٨ مساءً
الهلال الأحمر يفعّل خطته التشغيلية ليوم التروية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية الخاصة بيوم التروية، وذلك ضمن منظومة ميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية ورفع كفاءة الاستجابة في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، بما يضمن مواكبة كثافة حركة الحجاج وتوافدهم إلى مشعر منى.

وتتضمن الخطة انتشارًا إسعافيًا ميدانيًا واسعًا عبر أكثر من (500) نقطة إسعافية موزعة في العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، مدعومة بفرق راجلة وآليات إسعافية متطورة وتقنيات حديثة تضمن سرعة الوصول للحالات الطارئة والتعامل معها بفاعلية.

وأكدت الهيئة أن إدارة الموارد والتمركزات الميدانية تتم وفق متابعة لحظية لمؤشرات الحركة والكثافة، وبالتكامل التام مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة الاستجابة وتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التروية.. منى تنبض بالحجيج وتُجسّد واحدة من أعظم منظومات إدارة الحشود في العالم
السعودية

يوم التروية.. منى تنبض بالحجيج وتُجسّد واحدة...

السعودية
نسك الحاج “يوم التروية”
السعودية

نسك الحاج “يوم التروية”

السعودية
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
أخبار رئيسية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر...

أخبار رئيسية
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
السعودية

الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته التشغيلية لخدمة ضيوف...

السعودية