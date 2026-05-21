وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن قوة الدفاع المدني بالحرم تواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على 4 مقيمين لنشرهم إعلانات حج وهمية “سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة ضيوف الرحمن النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي
فاز الهلال بنتيجة 1-0 على فريق الفيحاء، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 34 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وأشعل سلطان مندش أجواء اللقاء مبكرًا بعدما سجل هدف التقدم للهلال في الدقيقة الرابعة، عقب مجهود فردي مميز وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.
ورد الفيحاء سريعًا في الدقيقة 16 بعدما نجح فرونتيس في تسجيل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف بداعي التسلل.
وكاد الهلال أن يعزز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن الحكم ألغى الهدف أيضًا بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني، أهدر البرتغالي روبن نيفيز فرصة قتل المباراة بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 63، إثر تألق أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء الذي نجح في التصدي لها.
وبهذا الفوز يحصد الهلال ثلاث نقاط جديدة أنهى بها الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 84 نقطة، بينما أنهى الفيحاء الموسم في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.