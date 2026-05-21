الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن

فاز الهلال بنتيجة 1-0 على فريق الفيحاء، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 34 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وأشعل سلطان مندش أجواء اللقاء مبكرًا بعدما سجل هدف التقدم للهلال في الدقيقة الرابعة، عقب مجهود فردي مميز وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورد الفيحاء سريعًا في الدقيقة 16 بعدما نجح فرونتيس في تسجيل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف بداعي التسلل.

وكاد الهلال أن يعزز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن الحكم ألغى الهدف أيضًا بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أهدر البرتغالي روبن نيفيز فرصة قتل المباراة بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 63، إثر تألق أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء الذي نجح في التصدي لها.

وبهذا الفوز يحصد الهلال ثلاث نقاط جديدة أنهى بها الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 84 نقطة، بينما أنهى الفيحاء الموسم في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.