الهيئة العامة للأوقاف تدعم منظومة الحج بمبادرات وقفية نوعية لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل الهيئة العامة للأوقاف جهودها في دعم منظومة الحج لعام 1447هـ، من خلال توجيه المصارف الوقفية نحو مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تيسير رحلة ضيوف الرحمن، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وتنفذ الهيئة عددًا من المبادرات الوقفية الهادفة إلى تعظيم أثر الوقف في خدمة الحجاج، عبر مشروعات متنوعة تشمل خدمات الإرشاد والترجمة، وسقيا الماء، والتنقل، وتنظيم الحشود، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية.
وتدعم الهيئة عددًا من المشروعات التي تُثري تجربة الحجاج والزوار، من أبرزها مبادرات ترجمة خطب الحرمين الشريفين بعدة لغات، ومشروعات سقيا الماء، إضافةً إلى الإسهام في تنظيم مسارات الزوار وتفويجهم إلى الروضة الشريفة، ضمن منظومة تكاملية مع الجهات المعنية بخدمة الحرمين الشريفين.
وأكدت الهيئة أن الأوقاف تمثل رافدًا تنمويًا مهمًا في دعم المبادرات والمشروعات ذات الأثر المستدام، من خلال استثمار شروط الواقفين وتوجيهها نحو مجالات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزز قيم التكافل والتنمية المستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم قطاع الأوقاف وتطويره، ورفع مستوى الوعي به، إلى جانب تعزيز حوكمته وتمكينه، عبر تطوير المنتجات والخدمات الوقفية، بما يسهم في تعظيم أثر الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.