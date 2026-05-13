الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في تجارب الأداء

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع عدد من الجهات، فتح باب التسجيل لتجارب الأداء ضمن برنامج إعداد مدربي كرة الطائرة، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الرياضة المجتمعية وتأهيل الكفاءات الرياضية بالمحافظة.
ويستهدف البرنامج استقطاب المهتمين بالمجال التدريبي؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والمعرفية اللازمة للإسهام في تطوير لعبة كرة الطائرة، وتعزيز المشاركة الرياضية، ودعم الحراك الرياضي المجتمعي في العُلا.
ومن المقرر إقامة تجارب الأداء يوم 16 مايو الجاري خلال الفترة المسائية، في مواقع مخصصة للرجال والنساء بمحافظة العُلا، ضمن برنامج تدريبي يركز على تنمية الجوانب الفنية والتطبيقية للمشاركين.
واشترطت الهيئة للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون من سكان محافظة العُلا، مع الحصول على مؤهل دبلوم كحد أدنى، والالتزام بحضور البرنامج والتدريبات المرتبطة به، إضافة إلى التمتع بلياقة بدنية مناسبة.
ويأتي البرنامج ضمن المبادرات الرياضية التي تنفذها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا؛ بهدف تنمية المواهب الرياضية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المحافظة.

