وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج Icon كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس  Icon وزير الحج والعمرة: نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي Icon سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا Icon في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير Icon الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن Icon تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا Icon أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز العمارة الإسلامية الحديثة Icon احتراق شاحنة بمحافظة بدر إثر حادث مروري والدفاع المدني يباشر Icon وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة الإندونيسي

الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية يعززان سلامة الحجاج خلال موسم الحج

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٣ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أكدت الدكتورة نوف الشملان، من مركز طب الأسرة والمجتمع بالمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن موسم الحج يُعد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث يجتمع الملايين من مختلف الدول خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعل الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة أساسية لضمان حج آمن وصحي.
وأوضحت أن من أبرز المشكلات الصحية الشائعة خلال الحج الإجهاد الحراري والجفاف، إضافة إلى التهابات الجهاز التنفسي وإرهاق العضلات والقدمين نتيجة المشي الطويل والزحام، مشيرةً إلى أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم بشكل كبير في تقليل المضاعفات الصحية والحالات الطارئة.
وبيّنت أن الحفاظ على الصحة خلال أداء المناسك يتطلب اتباع عدد من الإجراءات البسيطة، من أهمها شرب كميات كافية من الماء، واستخدام المظلة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة، إلى جانب الحرص على النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والالتزام بأخذ أدوية الأمراض المزمنة بانتظام، والتوقف للراحة عند الشعور بالإجهاد أو الدوخة.
وشددت على أهمية أخذ التطعيمات الموصى بها قبل الحج، مثل لقاح الالتهاب السحائي ولقاح الإنفلونزا، داعيةً كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة إلى استشارة الطبيب قبل السفر للتأكد من جاهزيتهم الصحية.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز صحة الحجاج، من خلال تطوير الخدمات الصحية والوقائية وتوفير رعاية طبية متكاملة لضيوف الرحمن، واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الوعي الصحي يمثل ركيزة أساسية لرحلة حج آمنة.

"البيئة" تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظًا على الموارد الطبيعية
وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي بمكة المكرمة ويطّلعون على إرث الوحي والتاريخ الإسلامي
حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في "طريق مكة" أبلغ من أن تُرى
فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن
جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن بأنظمة ذكية وحافلات جاهزة
ثمانينية سودانية تروي فرحة الحج لأول مرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين
تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ
رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى اغتنام شرف الزمان والمكان والالتزام بالتعليمات
