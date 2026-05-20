الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية يعززان سلامة الحجاج خلال موسم الحج

أكدت الدكتورة نوف الشملان، من مركز طب الأسرة والمجتمع بالمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن موسم الحج يُعد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث يجتمع الملايين من مختلف الدول خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعل الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة أساسية لضمان حج آمن وصحي.

وأوضحت أن من أبرز المشكلات الصحية الشائعة خلال الحج الإجهاد الحراري والجفاف، إضافة إلى التهابات الجهاز التنفسي وإرهاق العضلات والقدمين نتيجة المشي الطويل والزحام، مشيرةً إلى أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم بشكل كبير في تقليل المضاعفات الصحية والحالات الطارئة.

وبيّنت أن الحفاظ على الصحة خلال أداء المناسك يتطلب اتباع عدد من الإجراءات البسيطة، من أهمها شرب كميات كافية من الماء، واستخدام المظلة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة، إلى جانب الحرص على النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والالتزام بأخذ أدوية الأمراض المزمنة بانتظام، والتوقف للراحة عند الشعور بالإجهاد أو الدوخة.

وشددت على أهمية أخذ التطعيمات الموصى بها قبل الحج، مثل لقاح الالتهاب السحائي ولقاح الإنفلونزا، داعيةً كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة إلى استشارة الطبيب قبل السفر للتأكد من جاهزيتهم الصحية.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز صحة الحجاج، من خلال تطوير الخدمات الصحية والوقائية وتوفير رعاية طبية متكاملة لضيوف الرحمن، واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الوعي الصحي يمثل ركيزة أساسية لرحلة حج آمنة.