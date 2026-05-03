اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

نجحت فرق الإطفاء في اليابان في إخماد حريق غابات اندلع في شمال البلاد، وُصف بأنه الأكبر منذ عقود، بعد مكافحته لمدة 11 يومًا.

حرائق الغابات في اليابان

وأفاد مسؤولون أنه منذ أواخر أبريل، يكافح مئاتٌ من رجال الإطفاء وأكثر من ألف عسكري، النيران التي أتت على نحو 1600 هكتار في منطقة إيواتي الجبلية.

ووفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، تضررت ثمانيةُ مبانٍ على الأقل، وأُصيب شخصان بجروح طفيفة، وتم إجلاء آلاف الأشخاص.