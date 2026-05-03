اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين
نجحت فرق الإطفاء في اليابان في إخماد حريق غابات اندلع في شمال البلاد، وُصف بأنه الأكبر منذ عقود، بعد مكافحته لمدة 11 يومًا.
وأفاد مسؤولون أنه منذ أواخر أبريل، يكافح مئاتٌ من رجال الإطفاء وأكثر من ألف عسكري، النيران التي أتت على نحو 1600 هكتار في منطقة إيواتي الجبلية.
ووفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، تضررت ثمانيةُ مبانٍ على الأقل، وأُصيب شخصان بجروح طفيفة، وتم إجلاء آلاف الأشخاص.