الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار
شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، انتشارًا أمنيًا مكثفًا عقب ورود أنباء عن إطلاق نار بالقرب من المجمع الرئاسي.
وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه يتابع التقارير المتعلقة بحادث إطلاق النار الذي وقع عند تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا شمال غربي العاصمة، قرب البيت الأبيض.
وأوضح الجهاز في بيان، أن عناصره المنتشرين في الموقع يعملون على التحقق من ملابسات الحادث وصحة المعلومات المتداولة بشأنه.
من جانبه، أوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أن عناصر المكتب موجودون في المكان لتقديم الدعم والمساندة لجهاز الخدمة السرية.
وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون بأن مشتبهًا به اقترب من نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض وأطلق النار على عناصر الأمن، مؤكدًا أن القوات الأمنية تمكنت من احتواء الموقف بسرعة دون تسجيل إصابات بين أفراد الأمن، فيما أصيب المشتبه به ونقل إلى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

