انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.6% في المعاملات الفورية

انخفضت أسعار الذهب اليوم، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة أسعار النفط، مما زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4684.32 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4692.70 دولارًا.
وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 80.88 دولارًا للأوقية.
وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 2042.71 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1484.99 دولارًا.