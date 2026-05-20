انطلاق أعمال النسخة الثالثة من “ملتقى إعلام الحج” بمكة المكرمة

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من “ملتقى إعلام الحج” بتنظيم مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام وبالتعاون مع “ندوة الحج الكبرى”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 ذي الحجة 1447 هـ الموافق 20 – 23 مايو 2026م، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة.



واستقبل الملتقى الإعلاميين والمهتمين ضمن بيئة إعلامية متكاملة تدعم تغطيات موسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية داعمة، تشمل منصة للإيجاز الصحفي، ومعرضًا إبداعيًّا يبرز التحوّل في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويضم الملتقى عددًا من المناطق التفاعلية، من أبرزها: “نافذة الحج” التي تتيح للزائر تجربة بصرية تعكس روحانية الحج بشراكة معرفية مع دارة الملك عبدالعزيز، و”معرض التحوّل” الذي يستعرض المشروعات التحولية لخدمة ضيوف الرحمن بأسلوب بصري إبداعي عبر أجنحة مبتكرة ومتنوعة للأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، إضافةً إلى أستوديوهات مجهزة فنيًا وتقنيًّا, كما يضم الملتقى “مجتمع الإعلام” الذي يُسهم في توفير مساحة عمل وبناء العلاقات وتبادل الخبرات بين الإعلاميين.



ويشارك في “معرض التحول” عددٌ من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب سلام كشريك للبنية التحتية الرقمية، ولكزس عبداللطيف جميل كشريك رئيسي.

ويأتي تنظيم الملتقى بهدف تعزيز التكامل الإعلامي بين وزارة الإعلام ومنظومتها والوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توحيد الجهود الإعلامية عبر إقامة مؤتمرات صحفية موحدة لموسم الحج.

