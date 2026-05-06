Icon

“البروق” تزيّن سماء قطاع سراة الباحة في مشهدٍ آسر Icon #يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن Icon وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن Icon القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي Icon الأمير محمد بن سلمان يُعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon “الصحة” و”وقاية” تُطلقان دليل الحج التوعوي بثماني لغات Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٢ مساءً
انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

الرياض، المملكة العربية السعودية – 06 مايو 2026: انطلقت اليوم منافسات بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 380 لاعباً ولاعبة، في واحدة من أبرز البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد السعودي للبادل.

وتشهد البطولة تنافساً قوياً في فئة الرجال بمستوياتها المختلفة (A ,B ,C ,D)، إلى جانب فئة السيدات وفئة الناشئين، ما يعكس اتساع قاعدة اللعبة وتنامي الإقبال عليها من مختلف الفئات.


وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للبادل لتعزيز انتشار اللعبة ورفع مستوى التنافس، حيث رُصدت لها جوائز مالية مميزة مقدمة من الاتحاد، تسهم في تحفيز اللاعبين واللاعبات على تقديم أفضل ما لديهم، وذلك بالتوائم مع التزام طيران ناس بتبني المبادرات ذات الأثر المستدام على المجتمع، ودعم الأنشطة والمناسبات الرياضية التي تنسجم مع مستهدفات برنامج الاستدامة في الشركة، ومع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد