انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة

الرياض، المملكة العربية السعودية – 06 مايو 2026: انطلقت اليوم منافسات بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 380 لاعباً ولاعبة، في واحدة من أبرز البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد السعودي للبادل.

وتشهد البطولة تنافساً قوياً في فئة الرجال بمستوياتها المختلفة (A ,B ,C ,D)، إلى جانب فئة السيدات وفئة الناشئين، ما يعكس اتساع قاعدة اللعبة وتنامي الإقبال عليها من مختلف الفئات.



وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للبادل لتعزيز انتشار اللعبة ورفع مستوى التنافس، حيث رُصدت لها جوائز مالية مميزة مقدمة من الاتحاد، تسهم في تحفيز اللاعبين واللاعبات على تقديم أفضل ما لديهم، وذلك بالتوائم مع التزام طيران ناس بتبني المبادرات ذات الأثر المستدام على المجتمع، ودعم الأنشطة والمناسبات الرياضية التي تنسجم مع مستهدفات برنامج الاستدامة في الشركة، ومع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.