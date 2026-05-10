انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، عن انطلاق مبيعات تذاكر البطولة للجمهور، حيث سيتمكّن عشاق كرة القدم من حجز مقاعدهم في مباريات البطولة الأكبر على مستوى القارة الآسيوية ابتداءً من يوم الثلاثاء 12 مايو في تمام الساعة 20:27 بتوقيت المملكة العربية السعودية, فيما سيحظى حاملو بطاقات “فيزا” بوصول حصري مسبق لمدة (48) ساعة لشراء التذاكر ابتداءً من اليوم الأحد 10 مايو في تمام الساعة 20:27 بتوقيت المملكة.

ويأتي طرح التذاكر لجميع المباريات الـ51 عقب اختتام مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية, التي استضافتها الرياض مساء أمس السبت، وشهدت حضور نخبة من أهم الشخصيات في عالم كرة القدم الآسيوية والدولية، ورسمت ملامح الطريق نحو اللقب الكروي الأهم في القارة، كما كشفت المراسم عن جدول المباريات التي ستتنافس خلالها أبرز منتخبات القارة لحصد لقب النسخة (19) من البطولة، التي تستضيفها المملكة لأول مرة في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والخبر.

ويمكن للمشجعين شراء تذاكر جميع المباريات، ومن ذلك المباراة الافتتاحية ومباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، عبر موقع وتطبيق “أهلًا”، المنصة الرسمية لبيع تذاكر البطولة، بأسعار تبدأ من (30) ريال سعودي (ما يعادل 8 دولارات أمريكية)، وتتوفر تذاكر من الفئة المميزة “بريميوم” تتيح للمشجعين تجربة أكثر تميزًا لحضور المباريات، بأسعار تبدأ من (100) ريال سعودي (ما يعادل 27 دولارًا أمريكيًّا).

ومن خلال تطبيق “أهلًا”، سيتمكن المشجعون من الوصول إلى معلومات شاملة حول البطولة والمدن المستضيفة، مع تسهيل الدخول إلى الملاعب خلال المباريات، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري “APP Store” و”Google Play”.

بدورها رحبت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027, مي الهلابي, بجميع الجماهير في المملكة وقارة آسيا وحول العالم لحجز مقاعدهم في إحدى البطولات الكروية الأهم على مستوى العالم، معبرةً عن تطلعهم لتقديم تجارب مميزة للمشجعين في المدن المستضيفة الثلاث.

وقالت: “تمثل استضافة البطولة محطة بارزة في مسيرة كرة القدم السعودية، وتعكس التقدم الملموس الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية على جميع مستويات اللعبة، ونثق تمامًا بقدرة المملكة على تقديم نسخة استثنائية من البطولة للاعبين والمشجعين على حد سواء، ومواصلة إلهام الأجيال القادمة من المواهب الكروية في أرجاء القارة”.

وتُقام مباريات بطولة كأس آسيا 2027 السعودية, في الرياض وجدة والخبر، إذ تمتلك المدن المستضيفة بنية تحتية عالمية المستوى تشمل ملاعب حديثة، تتميز بضيافة مميزة تعكس الثقافة السعودية الأصيلة، بما يضمن تقديم تجارب استثنائية للزوار والمشجعين.

وتستضيف الرياض مواجهتي الافتتاح والختام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، المقرر إعادة افتتاحه خلال عام 2026م, بعد استكمال أعمال التطوير الشاملة. وتستضيف العاصمة عددًا من مباريات البطولة في ملاعب أخرى، بما في ذلك ملعب “المملكة أرينا”, وملعب جامعة الملك سعود، وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وملعب نادي الشباب.

وفي جدة، يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي يعد من أبرز ملاعب كرة القدم في المملكة، إحدى مباراتي الدور نصف النهائي، إلى جانب عدد من مباريات الأدوار الإقصائية، في حين يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية عددًا من المباريات الأخرى خلال البطولة.

وفي الخبر يستضيف الملعب الجديد الذي أُطلق عليه رسميًّا اسم “ملعب أرامكو” إحدى مباراتي الدور نصف النهائي إلى جانب عدد من المباريات الأخرى، حيث تعد بطولة كأس آسيا 2027 السعودية, أول بطولة بهذا الحجم تشهدها أرضية الملعب، بما يسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده البنية التحتية لكرة القدم في المملكة.