انقلاب شاحنة يودي بحياة 15 شخصًا في بنغلاديش

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، اليوم، جراء انقلاب شاحنة محملة بقضبان حديدية وركاب إضافيين على طريق سريع رئيس في وسط بنغلاديش.

وأفادت السلطات البنغلاديشية، أن الحادث وقع في مقاطعة تانجيل، على بعد 83 كيلومترًا شمال غرب العاصمة دكا، وأن الشاحنة كانت تقل ركابًا ولاقوا حتفهم في مكان الحادث.