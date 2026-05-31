انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين

انكمش نشاط الصناعات التحويلية بالصين في شهر مايو الجاري، مما يشير إلى أن القطاع يتعرض لضغوط بسبب ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني في نتائج المسح بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 50 نقطة من 50.3 نقطة في أبريل الماضي حيث يفصل مستوى 50 نقطة بين النّمو والانكماش.