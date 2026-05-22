Icon

رياح نشطة على منطقة تبوك Icon سر صمود الهرم الأكبر أمام الزلازل لـ4600 عام Icon باركليز يتمسك بتوقعاته لبرنت عند 100 دولار رغم تصاعد المخاطر Icon أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى Icon ارتفاع عدد حالات الإيبولا في الكونغو إلى 671 حالة مشتبه بها Icon عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة Icon أجواء مستقرة على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

باركليز يتمسك بتوقعاته لبرنت عند 100 دولار رغم تصاعد المخاطر

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
باركليز يتمسك بتوقعاته لبرنت عند 100 دولار رغم تصاعد المخاطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبقى باركليز على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال عام 2026 عند مستوى 100 دولار للبرميل، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع.

وأوضح البنك، في مذكرة صدرت اليوم الجمعة، أن الأسواق النفطية لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، مع ترجيح كفة العوامل الداعمة لصعود الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التوقعات بالتزامن مع تداول عقود خام برنت قرب مستوى 105 دولارات للبرميل، وسط قلق المستثمرين بشأن تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.

ويُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لتدفق النفط، إذ كانت تمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع الحرب، فيما أسهمت التطورات الأخيرة في فقدان نحو 14 مليون برميل يوميًا من الإمدادات النفطية، بما يعادل قرابة 14% من المعروض العالمي، من دول منتجة تشمل السعودية والعراق والإمارات والكويت.

وتعكس هذه التطورات تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية من استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يعزز التوقعات بمزيد من التقلبات في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز
السوق

أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع...

السوق
أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية
السوق

أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات...

السوق
النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين

السوق
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%
السوق

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%

السوق