باركليز يتمسك بتوقعاته لبرنت عند 100 دولار رغم تصاعد المخاطر

أبقى باركليز على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال عام 2026 عند مستوى 100 دولار للبرميل، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع.

وأوضح البنك، في مذكرة صدرت اليوم الجمعة، أن الأسواق النفطية لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، مع ترجيح كفة العوامل الداعمة لصعود الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التوقعات بالتزامن مع تداول عقود خام برنت قرب مستوى 105 دولارات للبرميل، وسط قلق المستثمرين بشأن تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.

ويُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لتدفق النفط، إذ كانت تمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع الحرب، فيما أسهمت التطورات الأخيرة في فقدان نحو 14 مليون برميل يوميًا من الإمدادات النفطية، بما يعادل قرابة 14% من المعروض العالمي، من دول منتجة تشمل السعودية والعراق والإمارات والكويت.

وتعكس هذه التطورات تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية من استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يعزز التوقعات بمزيد من التقلبات في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.