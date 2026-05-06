نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 23 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي Icon الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن Icon البحرين: نجري مراجعة أمنية وقانونية للجرائم الناتجة عن"العدوان الإيراني" Icon باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل مع بايرن ميونيخ Icon وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه Icon وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية Icon روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف وتنصح الدبلوماسيين بمغادرتها Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة Icon ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو Icon

تصبح النتيجة النهائية 6-5 لصالح باريس بمجموع المباريتين

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل مع بايرن ميونيخ

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تأهل فريق باريس سان جيرمان لـ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع بايرن ميونخ بهدف لمثله في إياب نصف النهائي، في مواجهة قوية احتضنها ملعب “أليانز آرينا”.

وبهذا التعادل تصبح النتيجة النهائية 6-5 لصالح فريق باريس سان جيرمان، والذي يضرب موعدا مع أرسنال في نهائي دوري الأبطال.

باريس سان جيرمان يتقدم بهدف

وبدأ الفريق الباريسي اللقاء بقوة، حيث نجح في تسجيل هدف مبكر بعدما أرسل خفيتشا كفاراتسخيليا عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قابلها عثمان ديمبلي بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا التقدم لفريقه.

وواصل كفاراتسخيليا تألقه، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بالدفاع ووصلت سهلة إلى الحارس مانويل نوير.

هاري كين يتعادل لبايرن ميونيخ

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق الألماني محاولاته، حيث سدد ستانيسيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها سافانوف ببراعة، قبل أن تأتي أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 72 عندما أطلق ديزيريه دويه تسديدة من داخل المنطقة، لكنها مرت بجوار القائم واهتزت بها الشباك من الخارج.

ثم أحرز هاري كين هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 94 لكنه لم يكفي لتأهل فريقه.

