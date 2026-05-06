نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 23 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن البحرين: نجري مراجعة أمنية وقانونية للجرائم الناتجة عن”العدوان الإيراني” باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل مع بايرن ميونيخ وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف وتنصح الدبلوماسيين بمغادرتها وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو
تأهل فريق باريس سان جيرمان لـ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع بايرن ميونخ بهدف لمثله في إياب نصف النهائي، في مواجهة قوية احتضنها ملعب “أليانز آرينا”.
وبهذا التعادل تصبح النتيجة النهائية 6-5 لصالح فريق باريس سان جيرمان، والذي يضرب موعدا مع أرسنال في نهائي دوري الأبطال.
وبدأ الفريق الباريسي اللقاء بقوة، حيث نجح في تسجيل هدف مبكر بعدما أرسل خفيتشا كفاراتسخيليا عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قابلها عثمان ديمبلي بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا التقدم لفريقه.
🚨🚨🚨🚨 بايرن ميونيخ 5-6 باريس سان جيرمان pic.twitter.com/A7NUGMt3Av
— Hayder (@hay23DS) May 6, 2026
وواصل كفاراتسخيليا تألقه، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بالدفاع ووصلت سهلة إلى الحارس مانويل نوير.
وفي الشوط الثاني، كثف الفريق الألماني محاولاته، حيث سدد ستانيسيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها سافانوف ببراعة، قبل أن تأتي أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 72 عندما أطلق ديزيريه دويه تسديدة من داخل المنطقة، لكنها مرت بجوار القائم واهتزت بها الشباك من الخارج.
ثم أحرز هاري كين هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 94 لكنه لم يكفي لتأهل فريقه.
عثمان ديمبيلي يفتتح التسجيل في الدقيقة 3
🇪🇺 بايرن ميونخ 0-1 باريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/NdM2cDdTAt
— TOSPORTHD (@oussama271997) May 6, 2026