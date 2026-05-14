باريس سان جيرمان يحقق لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي

حقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه لانس بهدفين دون رد أمس، على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.
وسجل ثنائية باريس سان جيرمان كل من خافيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة (29)، وإبراهيم مباي (90+3).
ولم يجد نادي العاصمة صعوبة في حسم اللقب بعد أن تصدر المسابقة منذ مدة وانتظر مباراة أمس أمام لانس صاحب المركز الثاني ليحسم اللقب قبل نهايته بجولة واحدة جامعًا (76) نقطة، فيما بقي لانس في المركز الثاني برصيد (67) نقطة.
وسيخوض باريس سان جيرمان مباراته الأخيرة في الدوري أمام نادي باريس الأحد المقبل، من أجل الاحتفال باللقب مع جماهيره.
ويمر باريس سان جيرمان بأزهى فتراته في الموسمين الأخيرين حيث سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في الثلاثين من هذا الشهر بالعاصمة الهنغارية بودابست في مواجهة آرسنال الإنجليزي بحثًا عن لقبه الثاني على التوالي في البطولة.