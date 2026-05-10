Icon

باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني Icon الدفاع الكويتية: رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي Icon حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مايو Icon الدرعية تشهد مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية Icon أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة Icon الرئيس التنفيذي لـ أرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط خلال شهرين Icon جامعة جازان تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للجامعات 2026 Icon وول ستريت جورنال تزعم إنشاء إسرائيل موقعًا عسكريًا سريًا بصحراء العراق Icon مصرع شخصين إثر ثوران بركان في إندونيسيا Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 497.5 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٥ مساءً
باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب، أن بلاده تعتزم دخول أسواق رأس المال الصينية للمرة الأولى عبر إصدار سندات مقومة باليوان الصيني، المعروفة باسم “سندات باندا”، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الإصدار الأولي سيبلغ نحو 250 مليون دولار، بدعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن برنامج تمويلي مخطط له بقيمة مليار دولار.

وأشار أورانجزيب إلى أن الاقتصاد الباكستاني بدأ يُظهر مؤشرات تعافٍ، من بينها ارتفاع الصادرات والتحويلات المالية، رغم الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وتأتي الخطوة بعد حصول باكستان مؤخرًا على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة نحو 1.32 مليار دولار، إلى جانب دعم مالي إضافي مقدّم من المملكة العربية السعودية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز الاحتياطيات وسد فجوة التمويل الخارجي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

باكستان متفائلة وتترقب اتفاق واشنطن وطهران
العالم

باكستان متفائلة وتترقب اتفاق واشنطن وطهران

العالم
مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية
العالم

مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة...

العالم