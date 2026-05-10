باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني

أعلن وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب، أن بلاده تعتزم دخول أسواق رأس المال الصينية للمرة الأولى عبر إصدار سندات مقومة باليوان الصيني، المعروفة باسم “سندات باندا”، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الإصدار الأولي سيبلغ نحو 250 مليون دولار، بدعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن برنامج تمويلي مخطط له بقيمة مليار دولار.

وأشار أورانجزيب إلى أن الاقتصاد الباكستاني بدأ يُظهر مؤشرات تعافٍ، من بينها ارتفاع الصادرات والتحويلات المالية، رغم الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وتأتي الخطوة بعد حصول باكستان مؤخرًا على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة نحو 1.32 مليار دولار، إلى جانب دعم مالي إضافي مقدّم من المملكة العربية السعودية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز الاحتياطيات وسد فجوة التمويل الخارجي.