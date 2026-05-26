باكستان: جهود الوساطة مستمرة ونحث كل الأطراف على ضبط النفس

أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن إطالة أمد النزاع في الشرق الأوسط لا يخدم أحدا، وذلك بعد استهداف القوات الأميركية زوارق في جنوب إيران.
كما قال في تصريحات صحافية “بذلنا جهودا دبلوماسية حقيقية لتيسير حلول دائمة للأزمة الراهنة”، مضيفاً “جهود الوساطة مستمرة ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس”.
وأضاف أن “العالم يراقب إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط وعلينا أن ننجح”.
وأردف “الأزمة بالشرق الأوسط تهدد سلاسل إمدادات الطاقة ويجب أن تنتهي”.
أتت التصريحات الباكستانية، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن “دفاعاته الجوية تعاملت مع نشاط عسكري أميركي”. وحذرت قوات الحرس الثوري من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، مؤكدة على حق إيران في الرد.
كما أشارت إلى أنها أطلقت النار على طائرة مسيرة أميركية من طراز آر كيو-4 ومقاتلة إف -35، ورصدت طائرة مسيرة أميركية من طراز أم كيو-9.
وكان الجيش الأميركي قال، أمس الاثنين، إنه نفذ هجمات على جنوب إيران، استهدفت مواقع صواريخ في جنوب البلاد، كما هاجم قوارب بالقرب من مضيق هرمز، زعم أنها تقوم بزراعة ألغام في الممر المائي الاستراتيجي.