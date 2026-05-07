باكستان متفائلة وتترقب اتفاق واشنطن وطهران

أعربت باكستان عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، في وقت تواصل فيه طهران دراسة المقترح الأميركي المرتقب، وسط توقعات بتسليم ردها قريبًا إلى الوسيط الباكستاني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن إسلام آباد ملتزمة بدعم السلام والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بمدى قرب أو بُعد الطرفين عن توقيع اتفاق نهائي، لكنه شدد في الوقت ذاته على تفاؤل بلاده بمسار المفاوضات.

ورحب أندرابي بالأنباء التي تحدثت عن احتمال توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن دور باكستان كوسيط يفرض عليها الحفاظ على ثقة جميع الأطراف وعدم الكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي رده على تساؤلات بشأن مكان توقيع أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، قال المتحدث الباكستاني: “لا أعلم أين سيُوقّع الاتفاق، لكن سيكون فخرًا لنا أن يتم ذلك في إسلام آباد”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير أفادت بأن المفاوضات لا تزال تواجه عدداً محدوداً من النقاط العالقة، التي قد تنحصر في أربع قضايا رئيسة، وفق ما أشار إليه موفد العربية/الحدث، في حين ذكرت المصادر أن الجانب الإيراني أبدى موافقة على غالبية البنود الواردة في المقترح الأميركي.