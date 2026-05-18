بالفيديو.. السعودية تطلق أكبر مشروع تشجير في منى وعرفات

أطلقت السعودية أضخم مشروع لتشجير مشعري منى وعرفات ضمن خطط تطوير المشاعر المقدسة؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتلطيف الأجواء، ومكافحة الإجهاد الحراري لضيوف الرحمن.

ويهدف المشروع إلى التوسع في المساحات الخضراء وزراعة أكثر من 60 ألف شجرة، مقسمة على مراحل شملت استهداف زراعة 20 ألف شجرة في مرحلة سابقة تلتها 40 ألف شجرة لتتضاعف رقعة التشجير إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

تفاصيل المشروع والأشجار المستخدمة

تم اختيار أنواع محددة من الأشجار، لتحمل الظروف المناخية في المشاعر المقدسة، أبرزها: أشجار النيم، البونسيانا الحمراء، والبنغالي.

وستوفر الأشجار عند اكتمال نموها ظلًا واسعًا يصل إلى 16 متراً مربعاً للشجرة الواحدة، مما يسهم بشكل مباشر في خفض درجات الحرارة.

ويتزامن المشروع مع مشاريع تطويرية أخرى في المنطقة تضمنت توسيع استراحات الحجاج لتصل إلى 66 ألف متر مربع، وتركيب أعمدة رذاذ لمنع الإجهاد الحراري.