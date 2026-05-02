Icon

مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم بمصر

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٨ مساءً
بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم بمصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، في مصر حادث اقتحام سيارة ميكروباص “حافلة نقل جماعي صغيرة” لمطعم بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، مما أثار ذعراً واسعاً بين الأهالي.

وأظهر الفيديو اندفاع المركبة بشكل مفاجئ نحو مدخل المطعم، واصطدامها بالمكان وبعض المتواجدين، مسببة فزعاً بين رواد المطعم وسكان المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر

حادث مثير للجدل

وأثار الحادث جدلاً على مواقع التواصل، حيث طالب البعض بتحليل مخدرات للسائق، بينما رأى آخرون أن تكرار هذه الوقائع يعكس أزمة في سلوك سائقي الميكروباص، خاصة فيما يتعلق بالسرعة والاستهتار.

من جانبها، فحصت وزارة الداخلية مقطع الفيديو لتحديد أسباب الحادث ومعاقبة المتسبب. وتقرر حبس سائق الميكروباص على ذمة التحقيق، بتهمة صدم 4 أشخاص وإصابتهم، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتباينت آراء المتابعين بين تحميل المسؤولية للسائق وانتقاد مخالفات إشغال الطريق، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر
منوعات

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي...

منوعات
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر
السعودية

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من...

السعودية