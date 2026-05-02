بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم بمصر

مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين
وثق مقطع فيديو متداول، في مصر حادث اقتحام سيارة ميكروباص “حافلة نقل جماعي صغيرة” لمطعم بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، مما أثار ذعراً واسعاً بين الأهالي.
وأظهر الفيديو اندفاع المركبة بشكل مفاجئ نحو مدخل المطعم، واصطدامها بالمكان وبعض المتواجدين، مسببة فزعاً بين رواد المطعم وسكان المنطقة.
وأثار الحادث جدلاً على مواقع التواصل، حيث طالب البعض بتحليل مخدرات للسائق، بينما رأى آخرون أن تكرار هذه الوقائع يعكس أزمة في سلوك سائقي الميكروباص، خاصة فيما يتعلق بالسرعة والاستهتار.
حادث مروع.. فيديو لحظة تصادم "ميكروباص" بالمواطنين داخل مطعم بمصر
التفاصيل: https://t.co/BUQ5SUWdKq#العربية_مصر pic.twitter.com/8DQoeb2bIG
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) May 2, 2026
من جانبها، فحصت وزارة الداخلية مقطع الفيديو لتحديد أسباب الحادث ومعاقبة المتسبب. وتقرر حبس سائق الميكروباص على ذمة التحقيق، بتهمة صدم 4 أشخاص وإصابتهم، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتباينت آراء المتابعين بين تحميل المسؤولية للسائق وانتقاد مخالفات إشغال الطريق، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون.