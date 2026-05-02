بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم بمصر

وثق مقطع فيديو متداول، في مصر حادث اقتحام سيارة ميكروباص “حافلة نقل جماعي صغيرة” لمطعم بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، مما أثار ذعراً واسعاً بين الأهالي.

وأظهر الفيديو اندفاع المركبة بشكل مفاجئ نحو مدخل المطعم، واصطدامها بالمكان وبعض المتواجدين، مسببة فزعاً بين رواد المطعم وسكان المنطقة.

حادث مثير للجدل

وأثار الحادث جدلاً على مواقع التواصل، حيث طالب البعض بتحليل مخدرات للسائق، بينما رأى آخرون أن تكرار هذه الوقائع يعكس أزمة في سلوك سائقي الميكروباص، خاصة فيما يتعلق بالسرعة والاستهتار.

من جانبها، فحصت وزارة الداخلية مقطع الفيديو لتحديد أسباب الحادث ومعاقبة المتسبب. وتقرر حبس سائق الميكروباص على ذمة التحقيق، بتهمة صدم 4 أشخاص وإصابتهم، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتباينت آراء المتابعين بين تحميل المسؤولية للسائق وانتقاد مخالفات إشغال الطريق، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون.