بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة

تتواصل حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات على مدار الساعة، ضمن تنظيم زمني دقيق وخطط تشغيلية مدروسة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى.

وتُنفَّذ عمليات التفويج وفق جداول زمنية محددة ومسارات معتمدة، بإشراف الجهات المعنية، بما يسهم في توزيع كثافات الحشود وتقليل الازدحام، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وتعكس خطط التفويج التكامل بين مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة الحشود، بما يضمن سهولة الحركة ورفع كفاءة التشغيل خلال موسم الحج.