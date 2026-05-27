Icon

إدارة ترامب تبلغ الناتو بخطة لخفض الطائرات المقاتلة والقدرات البحرية Icon لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي Icon بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة Icon الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن Icon التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة Icon منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية Icon الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره Icon خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتواصل حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات على مدار الساعة، ضمن تنظيم زمني دقيق وخطط تشغيلية مدروسة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى.

وتُنفَّذ عمليات التفويج وفق جداول زمنية محددة ومسارات معتمدة، بإشراف الجهات المعنية، بما يسهم في توزيع كثافات الحشود وتقليل الازدحام، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وتعكس خطط التفويج التكامل بين مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة الحشود، بما يضمن سهولة الحركة ورفع كفاءة التشغيل خلال موسم الحج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد