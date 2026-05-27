بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار

أعلن سفير المملكة لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر صدور الموافقة الكريمة، بتوجيه من القيادة الرشيدة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضح أن الدعم سيُقدَّم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وأشار آل جابر إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على التخفيف من معاناته الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأكد أن الدعم سيسهم في استمرار الخدمات الأساسية والأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الكهرباء، إلى جانب دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار في اليمن.